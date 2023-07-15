Автор запечатлел момент удара вблизи.

В сети появилось видео мощного удара по временно оккупированным Алешках Херсонской области.

Видео опубликовали несколько местных пабликов. Автором кадров оказался мужчина, который как раз проезжал мимо.

Голос за кадром говорит, что сейчас передвигается Алешками и демонстрирует вид одной из улиц города. Вдруг прогремел мощный взрыв. Машина остановилась, на лобовом стекле появились трещины. Автор ролика и его пассажир спрашивают друг друга, все ли хорошо. На этом ролик прерывается.

Сейчас оккупанты молчат о "прилете". Деталей вероятного удара пока нет.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские защитники и защитницы готовятся к наступлению на Херсонском направлении, а также готовят плацдарм для расширения наступления на Авдеевском направлении.

Кроме того, на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" во взаимодействии с подразделениями ВСУ продолжают вести наступательные действия.

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