Также подразделения Нацгвардии готовят плацдарм для расширения наступления на Авдеевском направлении.

Украинские защитники и защитницы готовятся к наступлению на Херсонском направлении, а также готовят плацдарм для расширения наступления на Авдеевском направлении.

Как сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацвардии Украины полковник Николай Уршалович, на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" во взаимодействии с подразделениями ВСУ продолжают вести наступательные действия.

"За прошедшую неделю штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 метров на юг и юго-восток", - сказал он.

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По словам Уршаловича, украинская армия продвигается в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия.

"На Херсонском направлении Силами обороны продолжается осуществление давления на противника, ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", - уточнил Уршалович.

Кроме того, он отметил, что на Авдеевском направлении однако потерь позиций и территорий за прошедшую неделю не допущено, несмотря на то, что россияне постоянно атакуют и совершают вылазки.

"Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для продолжения и расширения наступательных действий", - отметил полковник.

В то же время, согласно справке Military Media Center, россияне пытаются не допустить высадки украинского десанта на левом берегу Днепра.

В частности, на этом сконцентрированы основные усилия врага в Таврическом операционном районе на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

По данным Минобороны, чтобы избежать продвижения украинских войск, россияне переместили в оккупированный город Алешки Херсонской области подразделения морской пехоты.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки русские продолжали совершать многочисленные атаки на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские защитники сдерживают врага, продолжаются тяжелые бои.

На южном фланге Бахмутского направления уже несколько дней подряд зафиксированы продвижения с боями и мощным вражеским сопротивлением.

Кроме того, на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ успешно наступают и закрепляются на достигнутых рубежах.

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