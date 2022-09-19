Российские оккупанты открыто говорят, что этих мужчин забрали "в армию".

В селе под Мариуполем оккупанты принудительно мобилизовали всех мужчин до 40 лет и вывезли в Донецк.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"Село Портовское Мариупольского района. Заехали оккупанты принудительно по домам собрали всех мужчин моложе 40 лет. Загрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка", - рассказал он.

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По словам Андрющенко, оккупанты открыто говорят, что этих мужчин забрали "в армию".

"Мариупольские мужчины, до сих пор верите пропаганде и гауляйтерам, что такого не будет? Единственное, чего точно не будет при России – это нормальной жизни и свободы. Как и газа с теплом. А вот всего остального будет с избытком", - подчеркнул советник мэра.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в российской столице Москве начинается мобилизация на войну против Украины. Жителям Москвы начнут выдавать повестки.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, скольких заключенных из Тамбова россияне направили на войну в Украину.

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