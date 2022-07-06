Русский солдат признавался в дневнике, что это его первая горячая точка.

Доказательств военных преступлений РФ становится все больше. Ворвался на украинскую землю. Грабил, убивал и уничтожал имущество украинцев. И все это - описал на бумаге.

Журналисты ТСН рассказали о рукописном дневнике оккупанта. Его передали армейцы, которые принимали участие в освобождении Харьковщины.

На страницах дневника - преступления армии Кремля, которые она совершала в Харьковской области с начала полномасштабного нападения.

Эти свидетельства оккупанта уместились на 10 страницах. В них он описывает удары из "Градов" по харьковской Салтовке: "Это было ужасно, но это было красиво. Я запомнил это на всю свою жизнь. В памяти я отложил это как "кровавая ночь".

Российский солдат-20-летний вояка из Пскова с псевдо "Пес". Это был военнослужащий контрактной службы в составе разведбатальона. Он признавался в дневнике, что это его первая горячая точка.

Чуть ли не в каждой строке он описывает, как россияне беспощадно мародерили в украинских селах на Харьковщине. Также он признается, что интересуется ножами и оружием. Выяснилось, что и тетрадь, в которую он записывает свои преступления, — тоже краденая.

Украинские военные признались, что "задвухсотили" автора этого кровавого дневника.

Как объясняет графолог Сергей Гонгало, оккупант, который вел дневник, никого не интересовал, ему не с кем было поговорить, поэтому выливал все на листе бумаги.

Ранее после освобождения Катюжанки Киевской области в местной школе нашли дневник российского военного вероятно, офицерского ранга, в котором он размышлял о том, зачем он приехал в Украину и хвастался допросами украинцев.

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