Россияне пытаются показать действия ВСУ на фронте как серию неудачных атак.

В России представители провоенного ультранационалистического информпространства присоединились к попыткам Кремля изобразить контрнаступление ВСУ как будто бы неуспешное.

Как сообщают аналитики Института изучения войны в отчете, "военкоры" и различные "Z-патриоты" РФ все чаще и больше преувеличивают потери, которые якобы несут ВСУ, и все меньше рассказывают о потерях и проблемах оккупационной армии.

Кроме того, они показывают контрнаступательные операции Сил обороны как якобы серию неудачных атак по всей линии соприкосновения. Так, пропагандисты распространяют видео, на котором российский танк якобы 29 июля разгромил целую украинскую роту с бронетехникой. Однако по данным аналитиков, это кадры от 7 июня и они показывают удары вражеской артиллерии по колонне ВСУ.

Видео дня

Хотя ретрансляция старых кадров для РФ уже норма, увеличение подобных случаев свидетельствует о том, что в РФ источники намеренно усиливают это, чтобы поддержать версию Кремля. Аналитики напомнили, что президент РФ Владимир Путин недавно преувеличил потери ВСУ, заявив об уничтожении сразу 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области.

По мнению экспертов ISW, Кремль, вероятно, меняет свою политику по освещению войны, чтобы преуменьшить возможности успешного контрнаступления ВСУ и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.

При этом сами "военкоры" продолжают сообщать о локальных поступлениях ВСУ и проблемах с российскими оборонительными операциями. Однако более широкая оперативная подача украинского контрнаступления в провоенном информационном пространстве РФ согласуется с вероятным изменением изображения контрнаступления Кремлем.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута и имеют успехи.

По словам экспертов, ВСУ сжимают кольцо вокруг Бахмута, но заход в тыл города будет возможен после наступления под Кременной Луганской области.

Как сообщает Foreign Policy, на фронт подтянулись свежие силы, вооруженные западной техникой, которые ломают русские зубы дракона. Туда отправили основные подразделения, обученные на Западе, в том числе 47-я артиллерийская бригада и 47-я механизированная бригада. Украинские силы "постепенно продвигаются" к Азовскому морю.

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