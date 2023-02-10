Он сказал сослуживцам, что решил отправиться домой.

На территории Российской Федерации разыскивают мобилизованного мужчину, который сбежал из воинской части на территории временно оккупированной Луганской области. Призывник вооружен автоматом АК-74.

Такой информацией поделились журналисты ресурса BAZA со ссылкой на собственные источники. Мобилизованного 42-летнего мужчину зовут Алексей, он родом из Санкт-Петербурга. Два дня назад солдат покинул воинскую часть на территории временно захваченной Луганщины. Призывник взял с собой автомат АК-74.

Сослуживцам Алексей заявил, что собирается уехать домой через Ростовскую область. Российские силовики разыскивают мобилизованного на территории региона. Поиски также ведутся в Белгородской и Воронежской областях, которые тоже граничат с Украиной.

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Мобилизованные россияне пытаются сбежать с фронта

После начала объявления "частичной мобилизации" в РФ неподготовленные военнослужащие начали появляться на разных участках фронта. Вместе с этим во вражеской армии возросло количество попыток бегства.

Один из таких случаев зафиксировали еще в сентябре. Мобилизованный похитил КамАЗ и направился в Курскую область. В результате его поймали и отправили на допрос.

В конце декабря целая группа призванных военнослужащих сбежала с фронта. Вражеские солдаты на попутках доехали до города Подольск Московской области и там сдались.

По данным Главного управления разведки МО Украины, каждый четвертый мобилизованный россиянин стремится любыми способами избежать участия в войне.

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