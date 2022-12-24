Представитель ГУР добавил, что некоторые мобилизованные попадают в подвалы.

Каждый четвертый мобилизованный россиянин пытался или хочет покинуть фронт. Они готовы сбежать самостоятельно или организованными группами.

Об этом в прямом эфире телеканала FREЕДОМ сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Данные были получены украинской разведкой из перехватов звонков.

"Речь идет о самострелах и коррупции, чтобы избежать попадания в эту мясорубку, в которую Путин их кидает. По перехватам, каждый четвертый частично мобилизованный или думает, или собирается, или уже делал такие попытки", - рассказал Юсов.

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По его словам, в больницах, где лечатся оккупанты, есть отдельное место для россиян с самострелами. Представитель ГУР добавил, что некоторые мобилизованные попадают в подвалы.

"Мы знаем, что эти подвалы часто используются для незаконного задержания украинских граждан, но огромное количество людей в российских подвалах - это, собственно, российские военнослужащие. Они не понимают, зачем их Путин отправляет, куда отправляет... Они собираются без обучения, обмундирования, амуниции и оружия. В общем-то исполняют роль пушечного мяса. Русские сидят в российских подвалах. Вот так Путин, "Вагнер", Пригожин относятся к своим же гражданам и людям - как к рабам", - подытожил Юсов.

Мобилизованные россияне: последние новости

По данным ГУР, информационными ресурсами украинского государственного проекта "Хочу жить", который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории Российской Федерации.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что в российской армии очень много дезертиров.

Согласно новому перехвату СБУ, российское командование скрывает причины гибели "мобиков" перед новой волной мобилизации. Офицеры опасаются бунтов в армии.

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