В РФ формируют новые батальоны в Омской и Самарской областях для участия в войне против Украины.

В России формируют новый добровольческий батальон "Самара", который войдет в состав 3-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в состав этого батальона набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет без обязательного военного опыта, но хотя бы со средним образованием.

Эксперты ISW ранее сообщали о формировании Россией 15-тысячного армейского корпуса в западном военном округе, который базируется в Нижегородской области. Вероятно, Кремль планирует сформировать этот корпус хотя бы частично из добровольческих батальонов.

Кроме этого сообщается о формировании региональных добровольческих батальонов. Так, губернатор Омской области РФ Александр Бутков сообщил, что его регион продолжает формирование трех таких батальонов - "Иртыш", "Авангард" и "Омь". Этих оккупантов готовят для переброски на Донбасс, где они должны оказывать инженерную, медицинскую и материально-техническую поддержку. Бутков также пообещал, что власти окажут новобранцам единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей (примерно $1612), но уточнил, что средства будут доступны только после трех месяцев службы.

Как сообщал УНИАН, ранее на российском государственном телевидении заявили о якобы готовности Северной Кореи прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки попытки вторжения России в Украину.

Российский пропагандист заявил, что северокрейцы якобы имеют "богатый опыт ведения контрбатарейной войны".

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