Кадровые изменения высшего военного руководства свидетельствуют о дисфункции Кремля в ведении боевых действий, уверены аналитики.

В РФ недавно сменили командующего Воздушно-десантных войск и, возможно, начальника южного военного округа, назначив нового главнокомандующего оккупационных войск в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, кадровые "чистки" в высшем военном командовании свидетельствуют о длительной дисфункции Кремля в ведении войны.

О кадровых изменениях в российской армии ранее писали росСМИ. По их данным, действующий начальник штаба центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский заменит нынешнего командующего Воздушно-десантных войск РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Последнего уволили за провалы в Украине и огромные потери среди десантников.

Ожидается, что вскоре Кремль назначит генерала армии Сергея Суровикина, который сейчас командует Воздушно-космическими силами, командующим Южного военного округа (ЮВО). Это означает, что Суровикин фактически заменит действующего командующего "спецоперации" Александра Дворникова.

По данным расследователей Bellingcat, Путин планировал устранить Дворникова из-за его пьянства и недоверия со стороны российских сил. В то же время расследователи CIT заявили, что Дворникова уже заменили и теперь "спеоперацией" руководит генерал-полковник Геннадий Жидко, ранее возглавлявший военно-политическое управление ВС РФ.

"Назначение отдельного командующего и замена командующего ЮВО в разгар крупных боевых действий – радикальный шаг, что говорит о серьезном кризисе в российском высшем командовании и, возможно, о "чистке" со стороны Кремля. Такие ротации не являются действиями, предпринятыми силами, которые находятся на грани большого успеха, и указывают на продолжение дисфункции Кремля в ведении войны", – пишут в ISW.

Как сообщал УНИАН, ранее работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации занялись поиском "предателей" в рядах армии РФ. Задерживают многих из тех, у кого украинские корни.

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