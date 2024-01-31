В настоящее время заключенным предлагают долгосрочные контракты, предусматривающие предоставление согласия на военную службу по меньшей мере до прекращения действия указа о частичной мобилизации.

В Российской Федерации прекратили вербовать заключенных на войну с Украиной по краткосрочным контрактам.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, согласно расследованию Русской службы BBC, российские военные с сентября 2023 года прекратили вербовку заключенных для заключения краткосрочных контрактов. Теперь заключенным предлагают стандартизированные контракты на военную службу на более длительный период, которые предусматривают предоставление согласия на военную службу как минимум до прекращения действия указа о частичной мобилизации, изданного в сентябре 2022 года.

"Краткосрочные контракты с осужденными вызвали определенные общественные споры в России, особенно из-за совершения новых преступлений теми, кто возвращается, и из-за коротких туров заключенных (на войну, - УНИАН) по сравнению с бессрочно мобилизованными резервистами", - говорится в сообщении.

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Как отмечает разведка, весьма вероятно, что вербовка заключенных на краткосрочный период была реагированием на непосредственное давление и потребности военной вербовки в начале войны.

При этом, в 2023 году, весьма вероятно, что российское государство перешло на упорядоченный набор по контракту. Такой подход стал основным источником для пополнения армии новым персоналом.

Численность российской армии

Как сообщал УНИАН, в начале января заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что сейчас группировка российских сухопутных войск, которое воюет в Украине, составляет 462 тысячи человек. В начале вторжения сухопутный компонент оккупационных войск, привлеченный к войне, насчитывал около 180-190 тысяч человек.

Также еще 35 тысяч бойцов "Росгвардии" обеспечивают деятельность оккупационного режима на захваченных украинских территориях.

При этом потери России в войне по состоянию на утро 31 января 2024 года составляют 385 230 человек.

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