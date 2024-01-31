Общие потери России в войне составляют 385 230 человек.

За прошедшие сутки, 30 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1090 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, потери России в войне составляют 385 230 человек.

Кроме того, украинские защитники отправили на лом много российской военной техники, в частности:

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танков ‒ 6310 (+10);

боевых бронированных машин ‒ 11757 (+32);

артиллерийских систем – 9195 (+51);

РСЗО – 974 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16);

автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40);

специальной техники ‒ 1452 (+4);

В то же время не изменилось количество уничтоженных средств ПВО (663), самолетов (332) и вертолетов (324), крылатых ракет (1846), кораблей (23) и подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 30 января, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 88 боевых столкновений. Больше всего боев было Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

Согласно ISW, вражеские силы недавно продвинулись на юго-запад от Бахмута. Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки. В то же время ВСУ смогли восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки.

Вооруженные силы Украины поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

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