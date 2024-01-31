За прошедшие сутки, 30 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1090 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, потери России в войне составляют 385 230 человек.
Кроме того, украинские защитники отправили на лом много российской военной техники, в частности:
- танков ‒ 6310 (+10);
- боевых бронированных машин ‒ 11757 (+32);
- артиллерийских систем – 9195 (+51);
- РСЗО – 974 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40);
- специальной техники ‒ 1452 (+4);
В то же время не изменилось количество уничтоженных средств ПВО (663), самолетов (332) и вертолетов (324), крылатых ракет (1846), кораблей (23) и подводных лодок (1).
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки, 30 января, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 88 боевых столкновений. Больше всего боев было Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.
Согласно ISW, вражеские силы недавно продвинулись на юго-запад от Бахмута. Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки. В то же время ВСУ смогли восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки.
Вооруженные силы Украины поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.