Рябых утверждает, что сейчас противнику удается лишь поддерживать численный состав группировок.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал, что РФ стянула почти все сухопутные войска в Украину.

"По данным ГУР МО в Украину стянули 462 тысячи военных РФ. И это лишь сухопутный компонент, не учитывая Росгвардию, которая обеспечивает оккупационный режим. Следует отметить, что штатная численность сухопутных войск РФ насчитывает 550 тыс. Т. е. почти все сухопутные силы врага стянуты в Украину. Причем 550 тыс. - это в куче с мобилизованными и призывниками. Оккупанты согнали все сухопутные войска в Украину, чтобы удерживать то, что они захватили в начале широкомасштабного вторжения", - сказал он телеканалу "Эспрессо".

Аналитик обратил внимание, что в ГУР не видят, что на этом этапе войны противник может быть способным сформировать еще группировку, чтобы угрожать еще кому-то, кроме Украины.

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"Поэтому Украина взяла на себя это бремя - оттянуть все сухопутные войска РФ, осуществляя постепенное их уничтожение", - пояснил он.

Рябых добавил, что пока противнику удается лишь поддерживать численный состав группировок.

"А это примерно до 50-и механизированных дивизий. Всего типичная мотострелковая дивизия РФ состоит из 12,5 тысяч человек и формируется из одного танкового, двух мотострелковых, одного артиллерийского и зенитного ракетного полка, а также семи батальонов: противотанкового, разведки, инженерно-саперного, связи, РЭБ, материально-технического обеспечения и медицинского. Это огромная куча оккупантов, которые пытаются решать те задачи, которые ставят им безумцы в Кремле", - пояснил он.

Заявление ГУР о количестве оккупационных войск - детали

Сейчас группировка российских сухопутных войск, воюющая в Украине, составляет 462 тысячи человек. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Также есть 35 тысяч бойцов "Росгвардии". Они обеспечивают оккупационный режим на захваченных территориях. Кроме того, Россия привлекла к войне против Украины авиационную компоненту и Черноморский флот. Укомплектованность вражеских подразделений подразделений сохраняется на уровне 92-95%, добавил Скибицкий.

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