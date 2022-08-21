В Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, которое продолжается с начала июля, контракт подписали около 30 человек.

В Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, которое продолжалось с начала июля.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.

Так, в Нижегородской области РФ фактически сорвано формирование танкового батальона, которое продолжается с начала июля, ведь из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали лишь около 30.

"Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. рос. рублей семьям "добровольцев-контрактников", у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не повлекло значительного притока желающих отправиться на войну", - рассказали в ГУР.

В целом в РФ создали новую мобилизационную систему, которая предполагает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу, когда в каждой региональной единице формируются подразделения, которые финансируются за счет местного бюджета.

"В зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и самое бедное население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации", - добавили в разведке.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях.

Вас также могут заинтересовать новости: