На Луганщине российские войска применяли авиацию, системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометную оружие.

В результате вражеских обстрелов на Луганщине погибли 4 человека, еще 4 - получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"За сутки в Луганской области погибли четыре человека, ранены еще четыре, 10 домов разрушены в Попасной. 29 раз российская армия наносила удары по мирным помещениям луганчан. Применены авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия, минометная оружие. По 10 раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень длительных раза – Горскую громаду. Утром стало известно о еще 10 разрушенных домах в Попасной", - написал Гайдай.

Он уточнил, что в Горском вчера утром погиб 58-летний местный житель, который вышел на двор возле своего дома и не успел укрыться от огня российских оккупантов, в Северодонецке – 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – двое мужчин. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, на днях украинские военные на Луганщине сбили вражеский беспилотник "Куб-БЛА".

Вас также могут заинтересовать новости: