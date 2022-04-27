БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника в Киевской области.

Украинские военные на Луганщине сбили вражеский беспилотник "Куб-БЛА".

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Это российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА". Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая точность бомбометания, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналогов-нет" вчера успешно "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими меткими выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году. А в марте 2022 года российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника в Киевской области.

Напомним, как пишет Reuters, Россия может позволить себе вести длительную войну следующие недели критические.

Ранее УНИАН писал, что известно о фосфорных боеприпасах, которыми Россия бомбит Украину.

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