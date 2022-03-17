Также было уничтожено около роты вражеской пехоты.

В районе Мариуполя бойцы полка "Азов" за сутки уничтожили четыре танка и два БТРа российских оккупантов.

Как сообщается в Telegram- канале "Азов-Мариуполь", еще один БТР россиян подбит.

Кроме того, было уничтожено около роты вражеской пехоты.

"Бои за украинский Мариуполь продолжаются в том числе на улицах города. Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, которые продолжают атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор", - отмечается в сообщении.

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Россияне с первых дней войны пытаются захватить Мариуполь. Из-за неудач в боях с Вооруженными силами оккупанты бомбят объекты гражданской инфраструктуры.

Также захватчики блокируют эвакуацию населения и подвоз продуктов.

16 марта российские войска атаковали с неба драмтеатр, где скрывались сотни мирных горожан с детьми. В тот же день противник совершил обстрел колонны людей, которые пытались выехать из окруженного города.

Ранее жертвой вражеских ракет стал роддом.

По данным горсовета, ежедневно россияне сбрасывают в среднем 50-100 авиабомб.

Более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в бомбоубежищах.

Вооруженные силы героически защищают Мариуполь от войск РФ. Защитники самоотверженно борются за каждую улицу.

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