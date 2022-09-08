Также Украина получила от Соединенных Штатов 126 гаубиц М777.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что Украина уже получила от союзников 26 реактивных систем залпового огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое проходит в Германии.

В частности, Остин напомнил, что в апреле США впервые передали Украине 155-мм гаубицы М777, которые стали первыми артиллерийскими установками по стандартам НАТО, что попали на вооружение украинской армии.

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По его словам, на сегодня США доставили 126 таких гаубиц.

"Со времени нашей первой встречи контактной группы Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры доставили в общей сложности 26 ракетных артиллерийских систем дальнего радиуса действия и связанных с ними снарядов GMLRS", - подчеркнул Остин.

"Все эти мощности наглядно помогли Украине противодействовать российской агрессии и даже позволили Украине оказать сопротивление текущему российскому наступлению", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Украина получает от США ракетно-артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS, M270 – от Великобритании, а MARS II – от Германии.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что для эффективной контратаки и перелома в войне ВСУ необходимо не менее 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS и M270.

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