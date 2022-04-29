Канадские военнослужащие также обучают украинцев тому, как использовать гаубицы Howitzer.

Оружие высокой дальности будет иметь решающее значение на следующем этапе войны Украины против России.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны Канады Анитой Ананд.

"Что будет иметь решающее значение в этом следующем бою, так это дальний огонь", - сказал глава Пентагона.

Он также прокомментировал запрос Байдена на 33 млрд долларов для помощи Украине.

"Мы призываем Конгресс безотлагательно одобрить нашу просьбу и благодарим их за огромную поддержку до сих пор", - добавил он.

В свою очередь Анита Ананд подтвердила, что канадские военнослужащие также обучают украинцев тому, как использовать гаубицы Howitzer.

"Мы усилили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские солдаты в настоящее время обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрела и поддержала открытие ленд-лиза для Украины.

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