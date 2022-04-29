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Оружие высокой дальности будет иметь решающее значение на следующем этапе войны Украины против России.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны Канады Анитой Ананд.

"Что будет иметь решающее значение в этом следующем бою, так это дальний огонь", - сказал глава Пентагона.

Он также прокомментировал запрос Байдена на 33 млрд долларов для помощи Украине.

"Мы призываем Конгресс безотлагательно одобрить нашу просьбу и благодарим их за огромную поддержку до сих пор", - добавил он.

В свою очередь Анита Ананд подтвердила, что канадские военнослужащие также обучают украинцев тому, как использовать гаубицы Howitzer.

"Мы усилили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские солдаты в настоящее время обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрела и поддержала открытие ленд-лиза для Украины.

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