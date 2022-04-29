Оружие высокой дальности будет иметь решающее значение на следующем этапе войны Украины против России.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны Канады Анитой Ананд.
"Что будет иметь решающее значение в этом следующем бою, так это дальний огонь", - сказал глава Пентагона.
Он также прокомментировал запрос Байдена на 33 млрд долларов для помощи Украине.
"Мы призываем Конгресс безотлагательно одобрить нашу просьбу и благодарим их за огромную поддержку до сих пор", - добавил он.
В свою очередь Анита Ананд подтвердила, что канадские военнослужащие также обучают украинцев тому, как использовать гаубицы Howitzer.
"Мы усилили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские солдаты в настоящее время обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрела и поддержала открытие ленд-лиза для Украины.