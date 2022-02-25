По его словам, в плен попали более двух десятков российских солдат.

За 24 февраля ликвидированы 7 самолетов и 7 вертолетов, больше 30 танков, более 130 бронемашин российских оккупационных войск, вторгнувшихся в Украину.

Об этом в Facebook сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Убитыми противник потерял, по самым сдержанным оценкам (и данным нашей разведки), не менее 450 солдат и офицеров (только под Гостомелем мы их намолотили не менее двухсот)", - говорится в его сообщении.

По его словам, в плен попали более двух десятков российских солдат. Примерно половина наступающих - срочники.

"По данным нашей разведки, противник ошеломлён силой сопротивления и очень низкими темпами своего продвижения", - подытожил Арестович.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину. Были атакованы многие города, украинские военные отбивают атаки.