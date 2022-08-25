Гуманитарный координатор ООН заявил, что "все стороны, без исключения, должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву".

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун призывает все стороны - Украину и Россию - обеспечить защиту гражданскому населению после российского ракетного удара по железнодорожной станции в Чаплино Днепропетровской области.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте Представительства ООН в Украине.

"Я чрезвычайно обеспокоена ударами, в результате которых вчера погибли и получили ранения гражданские жители вблизи железнодорожной станции Чаплино в центральной Украине. Во время удара погибли дети. И погибли там, где они должны были бы быть в безопасности, - дома или путешествуя с семьями. Они должны были быть защищены, но не были", - заявила Браун.

От имени ООН и гуманитарного сообщества в Украине она выразила искренние соболезнования тем, кто потерял близких, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Гибель людей во время удара по Чаплино еще раз напоминает о тех страданиях, которые эта война приносит жителям Украины. Вчера во время нескольких других ударов по стране также погибли мирные граждане. Кроме того, в последние дни об интенсивных обстрелах сообщалось в прифронтовых городах, в частности в Никополе и Зеленодольске в Днепропетровской области. Боевые действия повлекли разрушения: были повреждены десятки домов, школ, магазинов и аптек", - отметила она.

"Эти шесть месяцев российского вторжения жители Украины все еще видят, как гибнут, получают ранения и психологические травмы их родные, как семьи разъединяются, а дома, школы и больницы обстреливаются. Во время войны гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - добавила она.

"Все стороны, без исключения, должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы мирные жители были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались", - подчеркнула представительница ООН.

Удар по Чаплино:

24 августа 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле.

25 августа, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек.

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