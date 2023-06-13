Детали взрывов пока уточняются, однако враг уже назвал эти и вчерашние взрывы на базах отдыха "тренировками".

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в окрестностях Бердянска 13 июня 2023 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Мы видим, что вражеская мощь на Запорожском направлении ликвидируется не только в Мелитополе, но и на примере Бердянска. Несколько часов назад там произошли взрывы, детали сейчас уточняем. Враг сначала умалчивал об этих взрывах, сейчас он это трактует как тренировку", - сказал чиновник.

Федоров уточнил, что взрывы прогремели на окраинах города, ближе к Бердянскому аэропорту.

По словам мэра, "тренировками" россияне назвали и вчерашнюю ликвидацию оккупантов, находившихся на берегу Приморска. Там они захватили множество баз отдыха.

"Вчера, по меньшей мере на двух базах отдыха - "Лазурное" и "Подсолнечное" - что-то произошло с оккупантами. На одной из этих баз находилось спецподразделение кадыровцев, которые уже не смогут воевать. По-летнему и по-южному горячо врагам на южном фронте", - добавил Федоров.

Взрывы в Запорожской области и ситуация на юге - главное

Ночью 12 июня 2023 года в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Как сообщил партизанское движение"Атеш", произошел мощный прилет.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федорова рассказал, что в результате этого ночного взрыва был уничтожен вражеский тепловоз в локомотивном депо.

Сегодня, 13 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что в ходе ведения наступательной операции силы обороны в течение минувших суток на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров.

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