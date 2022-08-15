На больших ящиках для пожертвований есть надписи "Помощь инвалидам военных конфликтов и семьям погибших воинов".

В оккупированном Россией Севастополе проводят уличные концерты для сбора денег для родственников ликвидированных и раненых участников так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Как сообщает Крым.Реалии металлические конструкции для акции установлены в людных местах – на рынках и у остановок общественного транспорта. Сообщается, что активисты часто под фонограмму исполняют песни советского периода и 90-х.

Столы с аппаратурой оформлены в цветах флага России. На баннерах написаны лозунги с символикой так называемой "спецоперации" – "Zа наших!", "Zа Родину", "Своих не бросаем". Перед столами размещены большие ящики для пожертвований с надписью "Помощь инвалидам военных конфликтов и семьям погибших воинов".

По словам участников акции, деньги необходимы для поддержки жен и детей участников войны в Украине. За день удается собрать несколько тысяч рублей.

Как сообщает издание, участники сбора недовольны тем, что молодежь не откликается на призывы жертвовать деньги.

Как сообщал УНИАН, 2 июля стало известно, что отец погибшего на крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец заявил об исчезновении жены, а впоследствии сообщил, что она просто сбежала, прихватив все деньги. В Сети пишут, что речь идет о 7 млн. рублей государственной компенсации за "демилитаризованного" сына.

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