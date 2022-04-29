В поселке Вильча сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.

В поселке Вильча Волчанского района Харьковской области, где проживает около 2 тыс. людей, в том числе внутренне перемещенные лица, в результате российской оккупации сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что жители поселка нуждаются в питании, лекарствах и средствах гигиены.

"На сегодня отсутствует поступление пенсий через почтовые отделения, нельзя снять средства с банковских карт, нет электроэнергии и водоснабжения, отсутствует мобильная связь, интернет", - рассказала омбудсмен.

Денисова добавила, что в поселке Вильча функционирует пансионат для пожилых людей, большинство подопечных которого не могут самостоятельно передвигаться. Из-за отсутствия электроснабжения, персонал готовит еду во дворе заведения. Также отсутствует горячая и холодная вода.

"Волчанский район отрезан от Украины по реке Северский Донец: взорваны мосты и дамба на Печенежском водохранилище. Оккупанты проводят репрессии среди населения: принудительно забирают участников АТО, сотрудников украинской полиции, охотников, у которых отбирают оружие, у предпринимателей и фермеров – автомобили и технику", - отметила она.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине ВСУ освободили стратегически важный населенный пункт.