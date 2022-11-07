Пророссийские силы пытаются в Молдове повлиять на население.

В непризнанной Приднестровской молдавской республике признаков формирования наступательных группировок пока не обнаружено.

"В Молдове и Приднестровье, несмотря на попытки пророссийских сил расшатывать общественно-политические настроения населения, обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 10:00.

Что происходит в Молдове

В Кишиневе 6 ноября прошел очередной антиправительственный митинг, организован популистской партией "ШОР". Его участники требовали досрочных выборов.

Видео дня

Молдавская полиция предупредила о провокациях, и задержала несколько десятков людей, у некоторых обнаружили арматуру.

Также протесты пытается организовывать Партия социалистов, лидером которой является пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон, который сейчас находится под домашним арестом.

Президент Молдовы Майя Санду уже заявляла, что антиправительственные митинги являются попыткой расшатать ситуацию в стране - опопненти обещают РФ устроить госпереворот и установить правительство, с помощью которого Россия сможет использовать Молдову в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: