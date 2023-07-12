В частности, уничтожен один разведывательный "Орлан-10", один ударный БПЛА" Ланцет " и два БпЛА неустановленного типа.

В Николаевской области сегодня украинские защитники уничтожили четыре беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщило Воздушное командование "Пивдень". Отмечается, что они были уничтожены сегодня, 12 июля.

"На Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень" уничтожено 4 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

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В частности, как проинформировали в командовании, уничтожен один разведывательный "Орлан-10", один ударный БПЛА "Ланцет" и два БпЛА неустановленного типа.

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По информации Генерального штаба ВСУ, авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, а также два - по зенитно-ракетным комплексам врага.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции РЭБ противника.

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