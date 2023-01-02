Там заявили, что в ходе подобных мероприятий российские военные будут "оттачивать мастерство".

Командующий далекой авиацией ВКС ВС РФ Сергей Кобылаш, по чьему приказу наносятся массированные удары крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры, озвучил планы страны-агрессора на 2023 год.

По его словам, "дальняя авиация России" примет участие в так называемой "спецоперации" и в 2023 году, передают росСМИ.

В частности, предполагается выполнение "задач по усовершенствованию навыков эксплуатации автоматических систем управления и информационного обеспечения высокоточного вооружения".

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Отмечается, что в состав дальней авиации ВКС ВС РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики. Это воздушный компонент российской ядерной триады, который также может наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружениям, в том числе крылатыми ракетами.

Аэродром с Су-34: в Воронеже ночью прозвучали взрывы

В российском Воронеже ночью раздавались взрывы. Местные паблики писали об атаке в районе аэродрома "Балтимор", на котором базируются истребители-бомбардировзщики Су-34.

Росвласти прокомментировали взрывы только утром, заявив, что в небе сбили украинский разведывательный беспилотник. Жертв и разрушений якобы нет.

Напомним, в течение декабря на нескольких военных аэродромах в РФ раздавались взрывы, которые повредили несколько бомбардировщиков, также были ликвидированы и ранены несколько российских военных. В Минобороны РФ обвинили в этих атаках Украину.

В ОП позже заявили, что россияне планировали обстрелять украинские города, однако взрывы им помешали это сделать.

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