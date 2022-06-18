Детальное обнародование информации о таком лечебном учреждении подвергает опасности всех - само заведение, врачей и пациентов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев не обнародовать информацию о больницах, в которых лечат раненых военнослужащих.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Не надо в условиях войны в сюжетах и текстах называть название лечебного учреждения и населенный пункт, где он находится. Почему? Потому что враг заинтересован уничтожить лечебные учреждения, в которых лечат и ставят в строй военных. А как тогда об этом говорить и показывать? Врачей со спины (чтобы не подвергать их личной опасности). Лечебное учреждение без опознавательных признаков - чтобы не было понятно, где это. Название заведения не называть. Как это делают военные СМИ - "в одной из больниц Украины или в одной из больниц на юге", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех - само заведение, врачей и пациентов.

"Сподвиг на пост сегодняшний утренний сюжет в марафоне об одной из областных больниц в большом городе - со всеми подробностями, как будто для разведки врага снимали сюжет. На фото один и тот же госпиталь - до и после обнародования информации о нем", - написала Маляр и прикрепила снимки.

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