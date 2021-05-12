По словам Тарана, Россия не спешит выполнять обещания по отводу войск и техники от границы с Украиной.

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что Украина ожидает обострения ситуации на границе с Российской Федерацией, откуда Россия не спешит отводить войска, в любой момент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сказал во время общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

"Что касается обострения, возможно, осенью, я бы сказал так - если я буду рассчитывать на то, что осенью может быть обострение, я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем возможного обострения в любой момент. Мы всегда готовы дать соответствующий отпор", - сказал Таран.

Глава оборонного ведомства отметил, что по данным, которые он получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания относительно отвода войск от границы с Украиной.

Читайте такжеОккупанты восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе

"Мы наблюдаем, по данным нашей разведки, по информации, которую мы получаем также от разведок наших западных партнеров - Россия очень медленно отводит войска. Отводит, - это так, но очень медленно, и то, что они обещали к маю уже отвести войска - не соответствует действительности", - подчеркнул Таран.

Так, по его словам, в настоящее время отведенное количество войск составляет около 4 тыс. российских военнослужащих.

"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с Российской Федерацией техника остается, отводятся только войска. А мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, необходимость передвижения техники. Поэтому, если техника остается, переброски личного состава не представляют значительной сложности", - подытожил министр обороны.

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко