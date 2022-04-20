Спикер Министерства подчеркнул, что Беларусь уже запятнала свою репутация.

Сейчас нельзя отвергать вероятность вступления Беларуси в войну против Украины.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина".

"Полностью отвергать такую возможность мы не можем. Нам известно, что по состоянию на это время отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь прикрывают участок границы с Украиной и находятся в повышенной боевой готовности", - заявил Мотузяник.

По его словам, Беларусь своими недружественными действиями уже "запятнала себя в этой позорной и несправедливой войне, которую Россия развязала против нас".

"Запятнала тем, что предоставляет России свои территории, военную и гражданскую логистику. Аэродромы, откуда взлетают российские самолеты и бомбят Украину. Участки для размещения тактических ракетных комплексов, которыми Россия наносит удары по нашей территории. Так, должны быть готовы к любым действиям", - добавил он.

Ранее Мотузяник констатировал, что битва украинских защитников с российскими оккупантами за Донбасс длится уже несколько дней. Захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.

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