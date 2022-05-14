Их нашли в социальных сетях.

В Минцифры с помощью искусственного интеллекта распознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях.

Переписки с ними опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Людям сообщали о гибели солдат и призывали их не идти на войну, а также не отпускать в Украину своих близких. На опубликованных скриншотах можно увидеть, как они относятся к войне.

"Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами" - пишет родственник русского солдата.

"Они выполняют свой воинский долг! И она (война - УНИАН) не чертова! Скоро приеду к вам, твари!" - пишет брат погибшего солдата.

"Да если мой батя пойдет, я буду только рад. Честно. Он не особо хороший человек", - пишет другой гражданин РФ.

"Нет, родственник не мой. Но ничего, война скоро закончится. Мы убьем их всех, да простит нас Бог. Слава России!" - отвечает россиянин.

"Как видим, россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников. Это в очередной раз доказывает, что ответственность за развязанную войну и убийства мирных украинцев несет не только путин и политическое руководство, но и все рядовые россияне, которые уже более 20 лет избирают диктатора президентом", - написал Федоров.

Ранее сообщалось, что РосСМИ рассказали о героизме своего военного в бою "за Белгород".

Вас также могут заинтересовать новости: