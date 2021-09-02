В МИД Украины уверены, что позиция России свидетельствует о планах и в дальнейшем поставлять оружие на Донбасс.

В Министерстве иностранных дел Украины связывают решение Российской Федерации не продлевать действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" с планами и в дальнейшем поставлять оружие на оккупированный Донбасс.

Как говорится в заявлении на сайте МИД Украины, 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ Россия огласила принятое президентом РФ решение не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.

"Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может повлиять на дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию РФ и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Вместе с тем, говорится в заявлении, Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и генеральным секретарем ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, включительно с применением всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для предупреждения и минимизации негативных последствий деструктивной инициативы РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад-2021".

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"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить деструктивные действия по наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации с безопасностью и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами", - говорится в заявлении.

Напомним, временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выразила сожаление, что Российская Федерация отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Автор: Виталий Саенко