За 19 дней Кремль планировал захватить не только столицу, но и всю Украину, включая Львов.

7 марта Кремль отправил в Минск беглого президента Виктора Януковича, ведь до этого дня надеялся захватить Киев и всю левобережную Украину.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, Россия подготовила два плана по захвату Украины. Первым этапом был захват левобережья и Киева, а затем планировалось захватить всю территорию Украины, в том числе и Львов.

"У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны закончить полностью то, что касается левобережья, что касается Киева. Это был последний срок. И именно в этот день один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны", - отметил Данилов.

По его данным, после захвата Киева россияне хотели захватить всю территорию Украины, включая Львов, за 19 дней.

Война в Украине: роль Януковича

Украина знала, что Россия нападет, еще в ноябре 2021 года, однако вторжение русских войск ожидали 22 февраля, а не 24 февраля.

Особую роль в планах Кремля должен был сыграть президент-беглец Виктор Янукович. В марте "Украинская правда" сообщила, что осужденный за госизмену Янукович находится в Минске. По одному из сценариев, его должны были попытаться там объявить "президентом Украины".

Советник главы ОП Михаил Подоляк тогда прокомментировал слухи о Януковиче в Минске. Он заявил, что у россиян полностью отсутствует понимание украинских реалий, отсюда и слухи о якобы возвращении Януковича в Украину на должность руководителя оккупационной администрации.

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