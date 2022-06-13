Организм человека также может быть длительным носителем холеры, без признаков болезни.

В Мариуполе оккупанты выдают своим военным специальные таблетки, чтобы обезопасить от холеры.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил иммунолог Федор Лапий, отвечая на вопрос, понимают ли российские захватчики, что распространение холеры в Мариуполе также угрожает их военным, сотрудникам российского МЧС и всем, кто общается с оккупантами.

Он отметил, что оккупантам абсолютно безразлично к обычным гражданским жителям Мариуполя, но о военных они позаботились.

"О своих они (оккупанты - УНИАН) заботятся, им выдают специальные таблетки для очистки воды. Потому что основная проблема для войны, для того, чтобы холера распространилась - это недоступность к чистой питьевой воде", - отметил Лапий.

Он пояснил, что предупредить распространение холеры можно было бы кипячением воды.

"Но как кипятить, если у вас нет дома газа. Если все это сводится к улице и к дровам. Мы знаем, что люди за чистой питьевой водой в Мариуполе записываются на несколько дней вперед. Таким образом, есть значительное ограничение доступности к этой воде", - подчеркнул иммунолог.

Он напомнил, что холеру легче предупредить, ведь для того, чтобы вылечиться, нужно иметь доступ к определенным лекарствам и медицинской помощи.

"Все прекрасно понимают, что в Мариуполе с медицинской помощью есть проблема", - подчеркнул Лапий.

Иммунолог отметил, что в настоящее время информация о состоянии дел с холерой в оккупированном россиянами городе для украинских специалистов очень ограничена.

"Мы лишь имеем определенную аналитическую информацию и наши почвенные теоретические знания. Поэтому из теоретического рассуждения, в Мариуполе ранее уже были вспышки холеры. Возбудителем холеры является вибрион - бактерия, которая периодически обнаруживалась в водах возле Мариуполя, то есть в Азовском бассейне и в бассейне Черного моря. Но последние годы - это была бактерия, которая не выделяла токсины. Это означало, что ситуация была благополучная, и все было под контролем", - констатировал Лапий.

Он отметил, что особый риск распространения холеры в том, что инфраструктура Мариуполя разрушена и заминирована, а канализационные воды не очищаются.

"Несмотря на то, что канализационные воды не очищаются, что захоронения являются массовыми из-за убийства российскими оккупантами мирного населения, и это стихийные захоронения, ...существует риск попадания в грунтовые воды, в воды моря, из-за того, что не работают очистные сооружения", - сказал Лапий.

Иммунолог добавил, что эмбрион холеры очень устойчив, поэтому в организме морских животных он может долгие месяцы находиться в способности к заражению.

"Организм человека также может быть длительным носителем холеры, без признаков болезни. Поэтому, как раз такие вот случаи, когда есть носительство (эмбриона холеры - УНИАН), когда есть легкое течение болезни, они наиболее опасны по распространению", - подытожил специалист.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Мариупольском горсовете заявили, что эпидемическая ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха могут привести к массовому росту инфекционных заболеваний. Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели около 10 тыс. мариупольцев до конца этого года.

Оккупанты не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки. Из-за отсутствия водоснабжения в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний.

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