Ситуация контролируемая и стабильная, говорит мэр.

Ситуация в Мариуполе контролируемая. Среди мирного населения немало раненых.

Об этом мэр города Вадим Бойченко сообщил в эфире "Украина 24".

По словам Бойченко, боевики ведут обстрел мирного населения, поскольку не могут взять город под свой контроль.

"35 раненых – мирное население, из них 9 тяжких и 26 средней тяжести", - отметил он.

По состоянию на 13:30 ситуация контролируемая и стабильная, говорит мэр.

"Город обеспечен водой и электроэнергией. Мы перевели работу транспорта на бесплатный режим для стабилизации ситуации в городе", - отметил Бойченко.

Кроме этого, город обеспечивают продуктами, в частности, мукой. Медцентры работают.

Тем временем боевики "ДНР" в сети хвастаются тем, как обстреливают Мариуполь из "Градов".

Напомним, обстрел Мариуполя в Донецкой области начался еще вчера. В частности, произошел обстрел микрорайона "Восточный". Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора.

Мариуполь находится под контролем ВСУ. Ранее сегодня Бойченко заявил на пресс-конференции, что в районе села Павлополь под Мариуполем идет бой, в городе - диверсионные группы.