Военные объяснили, что боевикам не понравилось движение на украинских позициях - поэтому они решили бросить в сторону ВСУ мину.

Боевики "ДНР" средь бела дня обстреливают украинские позиции. Неожиданный минометный обстрел помешал работе журналистов «1+1».

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Об этом говорится в сюжете «ТСН». Отмечается, что враг устраивает обстрелы, и одновременно заявляет, что «побеждает огнем» ВСУ.

Марьинка - это часть фронта, где между позициями ВСУ и боевиками от ста до двух сотен метров. Здесь невооруженным глазом можно видеть, что происходит у врага на опорных пунктах.

«Они сейчас восстанавливают свои старые позиции, видно, где их не было, дым появляется, они делают свои фортификационные сооружения», - говорят бойцы.

Летом под Марьинкой едва ли не каждую ночь подползают к позициям диверсанты противника. И едва ли не каждый день, в любое время года, работают вражеские снайперы. На днях сразу после снайперского огня здесь боевики начали бить из пулеметов, все пули полетели в село, в дома местных. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас за позициями, прямо среди домов, бойцы в Марьинке передвигаются очень осторожно. "Была команда вообще прекратить передвижение, а мы здесь ходим», - говорят военные.

Бойцы нервничают, потому что враг может хорошо видеть все передвижения съемочной группы. И через мгновение это находит свои подтверждение - начинаются разрывы, которые заставляют группу и ее сопровождение прятаться.

Уже в укрытии военные рассказывают, что боевикам не понравилось движение на позициях, поэтому прямо посреди дня они решили бросить в сторону ВСУ мину запрещенного 82-го калибра.

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Авторы: Дмитрий Захаров, УНИАН