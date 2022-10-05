После мобилизации их сразу направляют на доукомплектование оккупационных подразделений, понесших наибольшие потери.

В Луганске мужчин мобилизуют без подготовки и медкомиссии и сразу направляют на доукомплектование оккупационных подразделений, понесших наибольшие потери.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российская оккупационная власть пытается компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины. Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, которые понесли наибольшие потери", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Луганской области

Оккупанты массово бегут из Луганщины на фоне контрнаступления ВСУ со стороны Харьковской области. В частности, в Сватово среди оккупантов и коллаборантов паника. Предатели и крупные эшелоны техники покинули город. Кроме того, украинские военные уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.

Российские войска вышли из Кременной вместе с коллаборантами, но ВСУ там еще нет.

Мобилизация в РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Тем временем на временно оккупированных территориях Украины продолжаются мероприятия по мобилизации в ряды российской оккупационной армии, в ходе которых оккупанты осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста, а на блокпостах усиленно проверяют документы.

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