В постоянной готовности там находится 41 батальонно-тактическая группа российской армии.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что Российская Федерация у границ Украины и в оккупированном Крыму сосредоточила 94,3 тысячи российских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Минобороны сказал во время выступления в Верховной Раде на часе вопросов к правительству.

"Россия в течение года применяет тактику своеобразных волн. Произошла концентрация войск неподалеку от наших границ. Затем личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание", - отметил Резников.

"В апреле и сентябре этого года Россия стягивала к нашим границам более 50 батальонно-тактических групп. Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории Российской Федерации, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысячи человек", - заявил министр обороны.

Министр отметил, что в РФ начался зимний учебный период. В частности, по его данным, противник уже начал учения вблизи Украины, активизировал свою разведку, проверяет связь и осуществляет мероприятия по маскировке.

"В течение прошлой недели произошло усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях. В случае вхождения двух больших десантных кораблей Балтийского флота из Средиземного в Черное море их общее число в регионе увеличится до девяти. Вместе с катерами это позволит противнику одновременно перебрасывать до 3 тысяч военнослужащих и до 250 единиц боевой бронированной техники. Это свидетельствует о сохранении уровня напряженности в Азово-Черноморском регионе", - подчеркнул Резников.

"За этими маневрами наблюдаем не только мы, и поэтому никаких сюрпризов не будет. Наоборот, наши военные укрепляют направления по наибольшим рискам", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Алексей Резников подчеркнул, что наиболее вероятен сценарий масштабного военного обострение со стороны скопившихся войск Российской Федерации на границе с Украиной-конец января.

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Автор: Виталий Саенко