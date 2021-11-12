37-летний украинец умер в Макеевской исправительной колонии №32 в результате нанесения ему ножевых ранений.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в колонии на оккупированной Донетчине убили украинского политзаключенного Руслана Макарца.

На своей странице в Facebook она сообщила, что 37-летний украинец умер в результате нанесения ему ножевых ранений в Макеевской исправительной колонии №32.

Омбудсмен напомнила, что Макарец был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После чего он был незаконно осужден так называемым "Верховным судом ДНР" к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

Читайте также"Пытки и голод": омбудсмен описала ужасы в колониях на оккупированном Донбассе

По ее словам, украинские власти пытались освободить его из плена.

Омбудсмен призвала главу Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт совершить визит в Макеевскую исправительную колонию №32 для проверки обстоятельств гибели украинского гражданина и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц.

Она также обратилась к представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галине Третьяковой и координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотте Реландер с призывом срочно принять меры реагирования на факт смерти украинца и для разблокирования процесса освобождения всех незаконно удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины.

По данным Денисовой, на сегодня подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО удерживают в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой области и 77 - в Луганской.

Как сообщал УНИАН, в августе Людмила Денисова сообщила, что в Кировской колонии на оккупированной части Донецкой области убили трех украинцев, которые были приговорены еще до 2014 года. Один из убитых обращался к ней с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи