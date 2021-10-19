В музее представлена история оккупации Крыма.

В Киеве презентовали интернет-портал "Виртуальный музей российской агрессии".

Как передает корреспондент УНИАН, презентовал портал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Он рассказал, что виртуальная экспозиция посвящена истории оккупации Крыма. Экспозиция разделена на два навигационных блока. В первом – информация о событиях в Крыму, начиная с 2014 года. Второй блок представляет собой карту полуострова, на котором геометками обозначены места. Если навести на ту или иную геометку курсор, то можно узнать о событиях, которые происходили в этом месте во время оккупации.

Дробович отметил, что виртуальный музей российской агрессии будет полезным прежде всего для иностранцев, студентов, учителей, а также для молодого поколения жителей оккупированного Крыма, которые в силу возраста еще не осознавали, что произошло в 2014 году на полуострове. Также в виртуальном музее есть словарь терминов и перечень организаций – официальных и неофициальных, которые так или иначе были причастны к оккупации Крыма.

Читайте такжеРоссия препятствует мирному урегулированию войны на Донбассе - министр обороны СШАВ перспективе в виртуальной экспозиции появится раздел об оккупированном Донбассе.

Ранее Соединенные Штаты Америки осудили организованный Российской Федерацией перепись населения в оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Хилюк