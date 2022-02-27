Российская ДРГ убила ребенка с родителями / фото LB.ua
В Киеве 26 февраля ДРГ оккупантов расстреляла машину, в которой находилась семья с тремя детьми.
Об этом пишет LB.ua со ссылкой на мать одноклассника погибшей девочки.
Инцидент произошел на улице Елены Телиги. В результате обстрела погибла четвероклассница Полина и ее родители. Других детей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
По словам женщины, сестра Полины находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №17 с серьезным пулевым ранением. Брат погибшего ребенка находится в Охматдете.
Она отметила, что на школьную карту собирают деньги для лечения детей: 4149 4390 4739 5375.