В школе собирают деньги, чтобы помочь им с лечением.

В Киеве 26 февраля ДРГ оккупантов расстреляла машину, в которой находилась семья с тремя детьми.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на мать одноклассника погибшей девочки.

Инцидент произошел на улице Елены Телиги. В результате обстрела погибла четвероклассница Полина и ее родители. Других детей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По словам женщины, сестра Полины находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №17 с серьезным пулевым ранением. Брат погибшего ребенка находится в Охматдете.

Она отметила, что на школьную карту собирают деньги для лечения детей: 4149 4390 4739 5375.

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