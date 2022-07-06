Не имея никакого успеха на суше, враг использует воздушное пространство.

На Херсонщине между Вооруженными силами и оккупантами за прошедшие сутки развернулся воздушный бой, россияне пытались ударить крылатыми ракетами по нашей авиации.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время телемарафона.

"Не имея никакого успеха по суше, враг использует воздушное пространство, ракетные удары, артиллерийско-минометные выстрелы. Так, за прошедшие сутки это были вертолетные удары парами и одиночные. По тем позициям, где мы начинаем забирать у них территорию, они начинают палить", - сказала она.

По ее словам, например, вокруг Ивановки, которую уже отвоевали украинские Вооруженные силы, враг продолжает обстрелы.

"Развернулся воздушный бой, когда истребители врага пытались использовать по нашей авиации крылатые ракеты "воздух-воздух", но успеха не имели", - отметила Гуменюк.

Напомним, за прошедшие сутки украинские воины жестко подавили попытку наступления захватчиков в направлении Лозового.

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