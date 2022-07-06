Тем временем остается угроза ракетных ударов по Николаевской области.

Украинские воины жестко подавили попытку наступления захватчиков в направлении Лозового.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Князевка, Николаевка, Тополиное, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что стало известно о новые потери армии России на юге Украины.

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