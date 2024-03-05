Олег Синегубов отметил, что на Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили более 100 тысяч военных.

Украинские военные ведут активные действия в районе Табаевки Харьковской области. Защитники Украины пытаются занять высоты возле населенного пункта.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили более 100 тысяч военных. При этом он указал, что каждый день оккупанты оказывать давление возле Синьковки и Табаевки, где пытаются реализовать наступательный потенциал, но безуспешно.

"В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы добиться тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных - занять высоты, откуда враг наступает", - уточнил глава ОВА в своем Telegram-канале.

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3 марта руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что враг уменьшил интенсивность штурмовых действий на Купянском направлении.

Кроме того, в этот же день Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на временно оккупированной территории Харьковской области потери России в войне против Украины возросли - поражено "гнездо" противников.

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