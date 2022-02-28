В городе есть высокая вероятность артобстрелов, появления диверсионных групп и попыток нападения на оборонительные позиции ВСУ.

Комендантский час в Харькове начнется сегодня, 28 февраля, в 16:00 и завершится 1 марта в 06:00.

Об этом сообщается в Telegram-канале председателя Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Комендантский час в Харькове начнется сегодня в 16:00 – завершится завтра в 06:00", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется обязательно иметь при себе документы, запрещено передвигаться группами.

"В магазины или аптеки ходите максимум по 2 человека, лучше ходить женщинам. Ходите на небольшие расстояния. Выезжать за пределы города опасно. Не провоцируйте, если вас остановила тероборона или полиция – ведите себя спокойно, покажите документы и объясните, куда вы идете или едете", - подчеркнул чиновник.

Синегубов добавил, что есть высокая вероятность артобстрелов, появления диверсионных групп и попыток нападения на оборонительные позиции ВСУ.

Также, по его информации, ситуация по Харьковской области полностью контролируется.

"Ночью отбивали врагов по Чугуевско-Роганскому, Липецко-Циркуновскому, Дергачевскому и Белгородскому направлениям", - отметил Синегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: