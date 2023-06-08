Таких сооружений уже четыре, но планируют сделать десятки.

Агентство восстановления и развития инфраструктуры продолжает реализацию проекта по защите объектов энергетической инфраструктуры от попадания в них российских ракет и иранских дронов.

"У нас самый большой проект – это проект энергетических сооружений. К сожалению, не могу рассказать что конкретно. На самом деле, это исторический проект, который мы делаем для защиты наших сооружений от попадания ракет. В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас в Украине. Их всего четыре, мы должны сделать их десятки. Я говорю о подстанциях, которые будут защищены от попадания ракет", - рассказал глава агентства Мустафа Найем на мероприятии "Диалоги о восстановлении Украины".

Также он надеется реализовать этот проект как можно скорее.

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"Я надеюсь, что мы выйдем из этой истории как можно скорее, чтобы иметь эту защиту. Сейчас у нас стоит задача, чтобы к отопительному сезону защитить эти объекты от дронов, чтобы не было потери электроэнергии в этом году", - сказал он.

Ракетные атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года российские оккупанты начали периодически обстреливать объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые продолжались в течение отопительного сезона. В результате было повреждено существенное количество объектов.

Существенные повреждения энергообъектов стали одной из причин для повышения тарифа на электроэнергию для населения, что должно компенсировать потери энергосистемы.

Из-за нехватки генерации в июле-августе Украина может вернуться к отключений электричества и в первую очередь будут ограничивать поставки энергоресурса предприятиям.

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