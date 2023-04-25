По словам президента, это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех украинских людей.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал задержание российскими силовиками крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.

"Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова. Он один из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, гражданин Украины. Где он сейчас, что с ним - неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей. Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других наших регионах, оккупированных Россией", - сообщил он в своем видеообращении.

По словам украинского лидера, каждое проявление российского террора – это дополнительные аргументы и все должно завершиться в трибунале.

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"В новом Нюрнберге относительно рашизма, относительно тех, кто уничтожает жизни и людей, у кого ракеты – против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей. Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Потому что все остальное - это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственно мира", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что врага можно остановить силой украинских воинов с оружием, которое производит Украина и которое предоставляют союзники.

"Никто и нигде не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит. Это то, что каждый день в Украине доказывает – все то, что российские войска и спецслужбы оккупанта делают на нашей земле против наших людей. И это то, что они мечтают принести на земли других народов. Весь мир это знает. Так же мир знает, что Россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов на передовой. Нашим оружием - как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров", - подытожил Зеленский.

Крымские политзаключенные-что известно

17 апреля постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что сейчас в колониях временно оккупированного Крыма и России находятся 180 политзаключенных-крымчан. Многие из них имеют проблемы со здоровьем, а некоторые – пожилые люди.

Как сообщал УНИАН, утром 25 апреля в оккупированном Крыму российские силовики ворвались с обыском к правозащитнику Абдурешиту Джеппарову и увезли его в неизвестном направлении.

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