Спасти жизнь удалось 13 детям.

В Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) уточнили ситуацию в Херсонской области из-за повышения уровня воды, связанного с подрывом Каховской ГЭС. Соответствующий экоцид войска РФ совершили в ночь на 6 июня.

За данными спасителей, по состоянию на 15:00 подтоплено 20 населенных пунктов и 2 612 домов на правобережных территориях Днепра. Удалось забрать с потенциально опасных территорий 1 тыс. 752 украинцев, из них 103 человека - дети.

Также удалось спасти 13 детей, всего 201 украинца. В психологической помощи нуждались 111 человек.

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На данный момент в рамках эвакуации украинцев развернули 9 вспомогательных пунктов.

"К ликвидации последствий привлечено почти 1 тыс. 800 человек и более 300 ед. техники, из них от ГСЧС 772 человека и 207 ед. техники, в том числе 33 плавсредства", - отмечает ГСЧС.

Ситуация в Херсоне - максимальный уровень воды ожидают сегодня-завтра

Напомним, что центр Херсона продолжает затапливать. Сегодня наш спецкор выяснил на месте происшествия, как проходит эвакуация и пообщался с бабушкой Галиной, которая уже второй раз убегает от "большой воды". Женщина потерялась и не может связаться с родными, ведь катастрофа застала ее врасплох. В спешке бабушка забыла телефон в затопленном доме.

По данным ОВА, уровень воды в Херсоне уже поднялся на два метра. К критической отметке он дойдет за 24 часа. Ориентировочно, сегодня-завтра. В худшем случае уровень воды может подняться до 5 метров.

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