Тем временем в Бородянке волонтеры начнут расчищать завалы центральной улицы.

Завтра в Гостомеле начинаются работы по разминированию территории.

Об этом сообщил в видеообращении глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

Он отметил, что в Гостомеле завтра большой объем работ предусмотрен. "Начинается работа от аэропорта и до самого города - ГСЧС вместе с работниками полиции начинают процесс разминирования, а потом будут разбирать завалы. Думаю, что в течение недели они смогут выполнить большой объем работы и мы увидим результат уже после Пасхи", - отметил Кулеба.

Он также сообщил, что сегодня в Бородянке работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям практически завершили первую стадию работ, а с завтрашнего дня волонтеры "начнут расчищать завалы центральной улицы". "Процедура и решение по тем домам, которые были разбомблены авиацией российского агрессора будет приниматься на высшем уровне - по демонтажу и непосредственно время когда это произойдет", - сказал глава Гуманитарного штаба Киевщины.

Напомним, на Киевщине арестовали самопровозглашенного главу Дымерской ОТГ, который работал на оккупантов.

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