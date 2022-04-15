Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Юля поехала к родителям.

Телеведущая Юлия Панкова рассказала, что когда РФ ворвалась на территорию Украины 24 февраля, она быстро собралась и поехала к родителям. Там она провела две недели в подвале, а потом, на свой страх и риск решила бежать. Сейчас она в Швейцарии.

Об этом сама Панкова рассказала в интервью "ЖВЛ".

Юлия вспомнила, что было с ней утром 24 февраля.

"Как я стояла на паркинге и надо мной пролетело два истребителя, у меня отнялись ноги, и я поняла, что война началась", - поделилась впечатлениями одна из ведущих программы "Ревизор".

Панкова рассказала, что срочно отправилась к родителям. Дорога в 40 километров заняла более 4 часов. Юля признается, пыталась обходить на своем пути какие-то важные объекты типа мостов, заводов и т.п.

"Очень страшно было проезжать мимо Гостомельский аэропорт. Мне повезло, я проехала как раз в окошко, когда было тихо, потому что в тот день его хотели захватить стратегически", - вспомнила Юлия.

Телеведущая рассказала, что когда она доехала до родителей, то уже никуда не смогла уехать, а над головой летала военная авиация.

После того, как Юля с семьей провела 14 дней в подвале оккупированного Гостомеля она решила бежать.

"Не было никаких гарантий, что мы выживем. Я так посидела и думаю, что надо смириться, и положиться на Бога, а как нас убьют, то это, пожалуй, будет быстро. Я себе сказала: Блин, мне уже 32 года. Я уже так много за свою жизнь видела классного, невероятного, я путешествовала, я встречала очень крутых людей. У меня много в моем рюкзачке опыта, и как эта жизнь закончится, то я могу сказать, что это была классная жизнь", - поделилась Юлия Панкова.

Напомним, Нацсовет внес Марченко, Егорову и еще 11 медийщиков в реестр госсоветников.

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