С соответствующим призывом выступил член комитета по обороне Виктор Соболев.

В Госдуме РФ призвали ввести российские войска на Донбасс и официально признать так называемые "ЛДНР" после того, как росСМИ сообщили о разрыве снарядов в Ростовской области рядом с границей Украины.

Как пишет pdmnews.ru, с соответствующим призывом выступил член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев, обвинив Украину в провокациях:

"Они нас все время толкают на то, чтобы мы ввели войска, всячески провоцируют. И этот снаряд, обстрелы выросли, а эти диверсии на газопроводе и взрыв этой машины. На мой взгляд военного человека, терпеть это дальше нельзя. Дошли до того, что женщин и детей эвакуируют из Донбасса. Мы ж должны защитить".

По его словам, в Донецкой и Луганской областях "787 тысяч граждан России": "Это русские люди".

Напомним, росСМИ сообщили о разрыве снаряда на территории Тарасовского района Ростовской области, в километре от государственной границы России с Украиной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все эти сообщения российских СМИ является дезинформацией.

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